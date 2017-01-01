Гройсман рассказал, что принесет украинцам 2017 год

Занимающий пост премьер-министра Украинского государства Владимир Гройсман во время общения с журналистами «Еспресо.TV» рассказал, что в 2017 году в стране будет выполнена необходимость экономического роста и обеспечен прорыв.
Как информирует replyua.net, глава правительства выразил уверенность: «Я имею достаточно сильное ощущение, что у нас получится осуществить прорыв в новом году, а также сделать рост в отрасли экономики на достойном уровне. Очень важным для Кабмина является то, чтобы была обратная связь от всего этого. Меня не очень удовлетворяют цифры 1-3 процента. Они, конечно же, являются важными осуществления заданий. Но мне очень бы хотелось, чтобы украинец почувствовал, что в стране меняется ситуация».
При этом руководитель правительства подчеркнул, что в минувшем году получилось выйти на стабилизацию положения и уже с половины второго квартала 2016 года украинская экономика показывает улучшения. Стоит отметить, по словам Гройсмана, на 2017 год в Госбюджете заложено макроэкономический прогноз на уровне роста 3 процентов. Премьер подчеркнул: «Это только начало, потому что украинцы пока что не совсем могут почувствовать улучшение ситуации. Но важными остаются две вещи: получить деньги от развития нацэкономики в бюджет Украины, после чего честно их перераспределить». Кроме того Гройсман напомнил о предстоящем повышении минимальной зарплаты в стране в два раза. Он подчеркнул: «Экономический рост это тот фундамент, на котором нам удастся возвести разного рода мероприятия, позволившие вырвать украинцев из той бедности, которая стала для них уже хронической на протяжении десятилетий».