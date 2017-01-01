У "Борисполі" затримали громадянина РФ, який раніше був у розшуку за тероризм

Нещодавно українські правоохоронні органи затримали у аеропорту «Бориспіль» громадянина Російської Федерації, який знаходився у міжнародному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації. Про це сьогодні, 1-го січня, повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, передає replyua.net.
«Напередодні в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів, які прибули рейсом «Стамбул-Київ», працівники окремого пропускного пункту «Київ» затримали російського громадянина, який раніше перебував у міжнародному розшуку за підозрою у тероризмі», - зазначається у повідомленні. Ще з травня 2014 року 35-річний громадянин Росії знаходився в розшуку в рамках заходів стосовно пошуку злочинців по лінії Інтерполу, які пов’язані з терористичними організаціями, для притягнення до кримінальної відповідальності.
«Затриманого було передано згідно зі встановленим порядком до підрозділу Національної поліції. Наразі проводяться всі необхідні заходи відповідно до діючих законів України», - наголосили у інформаційному листі. Конкретної інформації щодо злочину, скоєного затриманим та на якій території саме він це вчинив, представники Держприкордонслужби не зазначили.