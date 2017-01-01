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Премьер анонсировал рост на 25% доходов местных бюджетов в 2017 году

Премьер анонсировал рост на 25% доходов местных бюджетов в 2017 году
Владимир Гройсман, возглавляющий правительство Украинского государства, сделал прогноз на 2017 год относительно того, что доходы местных бюджетов страны будут увеличены на четвертую часть (25 процентов).

Как информирует replyua.net, в канун нового года в воскресенье, во время интервью на телеканале «Эспрессо» глава Кабинета министров сказал: «Украина имеет практически 50 процентов в плюсе, если говорить о возрастании из года в год бюджетов на местных уровнях… На предстоящий год мы заложили в рост еще + 25 процентов». В соответствии со словами главного министра Украины, вместе возрастанием доходов синхронно возрастут также и обязательства местных властей. При этом результаты децентрализации на местах напрямую зависят от их коэффициента полезного действия. Чиновник отмечает, что во избежание коррупции, граждане Украины тоже не должны сидеть сложа руки, а следить за использованием средств местных бюджетов.

Помимо прочего, премьер также подчеркнул, что в 2017 году власть Украины сможет обеспечить прорыв и экономический рост в государстве. Это предоставит возможность вкладывать в повышение качества жизни людей. И очень важно, по словам Гройсмана, чтобы люди, которые живут в Украине, могли почувствовать это улучшение.
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