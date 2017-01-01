Порошенко висловив співчуття Туреччині у зв'язку з останнім терактом

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття від імені держави турецькому народові у зв’язку з рядом терактів, які відбулися за останній час. З такими словами український лідер звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 1-го січня, передає replyua.net.
«Україна була шокована, коли дізналася про те, о сталося минулої ночі в одному з клубів міста Стамбул. Це підступна та жорстока спроба дестабілізувати ситуацію в країні. Також ми шоковані, коли дізналися про кількість жертв… Наразі ми хочемо виразити свої співчуття турецькому народові у цю складну хвилину. Ми сумуємо разом з вами, поділяємо біль тих людей, які втратили в цю ніч своїх рідних та близьких», - зазначив Порошенко.
«Від імені народу України та від мого особистого імені прошу передати слова співчуття та підтримки членам родин загиблих. Також ми бажаємо якомога скорішого одужування всім тим, хто отримав поранення під час того жорстокого нападу», - додав глава держави. Також Порошенко наголосив, що Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах та рішуче закликає світ об’єднати свої зусилля навколо цієї проблеми сучасності. Як відомо, в ніч на 1-ше січня, у нічний клуб Стамбулу зайшов озброєний чоловік у костюмі Діда Мороза та відкрив вогонь по гостях закладу.