Американский сенатор уверен в скорой деоккупации Крыма и Донбасса

Республиканец Джон Маккейн уверенно заявил, что в наступившем году временно оказавшиеся под оккупацией украинские территории непременно освободятся от российской оккупации, сообщает replyua.net. Такое мнение Маккейн озвучил вчера, посещая Мариуполь вместе с украинским лидером Петром Порошенко. По словам сенатора, нынешнее американо-украинское сотрудничество играет важнейшую роль для гарантии того, что украинские границы будут в безопасности. «В 2017 году нам удастся получить победу над боевиками и они отправятся оттуда, откуда их прислали», - сказал Маккейн. При этом сенатор обратился к главе Кремля Владимиру Путину, отметив, что его планы отнять у украинцев независимость и свободу обречены на провал. «Борьба, которую вы ведете, является и нашей борьбой, и победа обязательно будет за нами», - сказал сенатор.
Недавно также стало известно, что сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также представляющая в Сенате демократическую партию Эми Клобучар в интервью СМИ анонсировали одобрение конгрессменами в этом году введение новых антироссийских ограничений.