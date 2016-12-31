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У ПриватБанку розповіли про зміни у платіжних операція за комуналку

У ПриватБанку розповіли про зміни у платіжних операція за комуналку
Після процесу націоналізації «ПриватБанк» не буде переглядати доцільність зміни розміру комісії за сплату по комунальним послугам. Про це у суботу, 31-го грудня, повідомляє прес-центр банку, передає replyua.net.

Таким чином при сплаті комунальних платежів через каси ПриватБанку заклад братиме від 1% від суми за оплату тепла, води та електроенергії. До трьох гривень банк братиме за сплату інших комунальних платежів. «При оплаті через термінали самообслуговування ПриватБанк буде знімати комісію в 2 гривні при будь-якому платежу. Використовуючи для цього систему Приват24 комісія за користування буде складати всього одну гривню», - зазначили у прес-службі.

В той самий час наголошується, що без комісії будуть і в подальшому сплачувати всі володарі пенсійних карток. Також без комісії можна оплачувати комуналку тих підприємств, які мають прямий договір з банком. Також наголошується, що з початком 2017 року без додаткових комісій будуть прийматися платежі і від таких осіб, які не мають жодного договору з ПриватБанком (не мають ніякої картки закладу або будь-якого рахунку). Також колектив банку вітає українців з наступаючими новорічними та різдвяними святами.
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