У ПриватБанку розповіли про зміни у платіжних операція за комуналку



Після процесу націоналізації «ПриватБанк» не буде переглядати доцільність зміни розміру комісії за сплату по комунальним послугам. Про це у суботу, 31-го грудня, повідомляє прес-центр банку,



Таким чином при сплаті комунальних платежів через каси ПриватБанку заклад братиме від 1% від суми за оплату тепла, води та електроенергії. До трьох гривень банк братиме за сплату інших комунальних платежів. «При оплаті через термінали самообслуговування ПриватБанк буде знімати комісію в 2 гривні при будь-якому платежу. Використовуючи для цього систему Приват24 комісія за користування буде складати всього одну гривню», - зазначили у прес-службі.



В той самий час наголошується, що без комісії будуть і в подальшому сплачувати всі володарі пенсійних карток. Також без комісії можна оплачувати комуналку тих підприємств, які мають прямий договір з банком. Також наголошується, що з початком 2017 року без додаткових комісій будуть прийматися платежі і від таких осіб, які не мають жодного договору з ПриватБанком (не мають ніякої картки закладу або будь-якого рахунку). Також колектив банку вітає українців з наступаючими новорічними та різдвяними святами.

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Горячая тема: Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну Після процесу націоналізації «ПриватБанк» не буде переглядати доцільність зміни розміру комісії за сплату по комунальним послугам. Про це у суботу, 31-го грудня, повідомляє прес-центр банку, передає replyua.net Таким чином при сплаті комунальних платежів через каси ПриватБанку заклад братиме від 1% від суми за оплату тепла, води та електроенергії. До трьох гривень банк братиме за сплату інших комунальних платежів. «При оплаті через термінали самообслуговування ПриватБанк буде знімати комісію в 2 гривні при будь-якому платежу. Використовуючи для цього систему Приват24 комісія за користування буде складати всього одну гривню», - зазначили у прес-службі.В той самий час наголошується, що без комісії будуть і в подальшому сплачувати всі володарі пенсійних карток. Також без комісії можна оплачувати комуналку тих підприємств, які мають прямий договір з банком. Також наголошується, що з початком 2017 року без додаткових комісій будуть прийматися платежі і від таких осіб, які не мають жодного договору з ПриватБанком (не мають ніякої картки закладу або будь-якого рахунку). Також колектив банку вітає українців з наступаючими новорічними та різдвяними святами.