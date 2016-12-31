Умеров обурений вчинком Росії. Буде оскаржувати

Заступник керівника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров збирається оскаржити той факт, що його внесли до списку терористів та екстремістів у Російській Федерації. Про це він особисто розповів під час телеефіру на каналі «112 Україна», передає replyua.net.
«Я вже проконсультувався у свого адвоката. У січні наступного року ми будемо оскаржувати таке обурливе рішення Росії. Звичайно, ми не живемо ілюзіями. Ми розраховуємо на українську владу, яка має ніколи не забувати про проблеми в Криму. Вони мають робити все необхідне для того, щоб такі люди, як Віктор Пінчук не вносили своїх пропозицій, які можуть призвести до капітуляції України перед Росією», - сказав Умеров. Він зазначив, що до такого російського списку його внесли через позицію щодо окупації Росією Кримського півострова.
«12-го травня проти мене порушили кримінальне провадження за те, що я нібито закликав громадян до порушення територіальної цілісності Росії. Наразі триває слідств. З мене взяли розписку про невиїзд. Наразі матеріали ще не передавалися до суду, рішення немає. Але мене вже чомусь охрестили як терориста та екстреміста. Вони опублікували 7 тисяч імен осіб, які в РФ вважаються ніким», - додав заступник глави Меджлісу.