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Умеров обурений вчинком Росії. Буде оскаржувати

Умеров обурений вчинком Росії. Буде оскаржувати
Заступник керівника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров збирається оскаржити той факт, що його внесли до списку терористів та екстремістів у Російській Федерації. Про це він особисто розповів під час телеефіру на каналі «112 Україна», передає replyua.net.

«Я вже проконсультувався у свого адвоката. У січні наступного року ми будемо оскаржувати таке обурливе рішення Росії. Звичайно, ми не живемо ілюзіями. Ми розраховуємо на українську владу, яка має ніколи не забувати про проблеми в Криму. Вони мають робити все необхідне для того, щоб такі люди, як Віктор Пінчук не вносили своїх пропозицій, які можуть призвести до капітуляції України перед Росією», - сказав Умеров. Він зазначив, що до такого російського списку його внесли через позицію щодо окупації Росією Кримського півострова.

«12-го травня проти мене порушили кримінальне провадження за те, що я нібито закликав громадян до порушення територіальної цілісності Росії. Наразі триває слідств. З мене взяли розписку про невиїзд. Наразі матеріали ще не передавалися до суду, рішення немає. Але мене вже чомусь охрестили як терориста та екстреміста. Вони опублікували 7 тисяч імен осіб, які в РФ вважаються ніким», - додав заступник глави Меджлісу.
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