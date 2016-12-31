Эксперты назвали город в Украине, где установили самую высокую елку

Высота самой высокой елки, установленной в Украине в этом году, достигает 36 метров 70 сантиметров, и красуется это дерево на главной площади Харькова, сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр Украины.
На своей странице в Фейсбуке сотрудники Гидрометцентра рассказали, что елка в Харькове считается самой высокой на протяжении последних лет, и это уже стало традицией. А вот самую низкую новогоднюю елку в этом году установили власти Полтавы – ее высота едва достигает 15 метров. Черновцы и Днепр могут похвастаться высокими деревьями – их высота составляет около тридцати метров. На четвертом месте оказалось столичное новогоднее дерево – высота елки, установленной на Софийской площади, достигает 26 метров.
Сотрудники Гидрометцентра отметили, что они составляли свой рейтинг без учета городов, расположенных на оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о Донецке и Луганске, где также были установлены новогодние елки. Также в рейтинг не вошли города аннексированного Крыма.