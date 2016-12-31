Украина может остаться без военной помощи от Канады

Джеймс Безан, депутат федерального парламента Канады, заявил о том, что власти страны пытаются наладить диалог с Россией, и именно по этой причине часть военной помощи Украине может быть заморожена.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, Безан отметил, что канадское правительство в ближайшее время может приостановить реализацию некоторых программ по предоставлению военной помощи, поскольку власти Канады опасаются, что такие действия могут полностью дестабилизировать отношения с Россией и вызвать серьезное недовольство у российских властей, которые заявят, что Канада ведет провокационную политику в отношении Кремля.
«Я являюсь членом Украинской общины в Канаде, и могу вас заверить, что канадские власти собираются вести прямой диалог с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным, чтобы восстановить отношения между двумя государствами. И эта новость вызывает сильное беспокойство. О прямом диалоге с российским руководством публично высказывался министр Дион», заявил депутат. Напомним, что в начале года Канада также говорила о диалоге с РФ, однако позже ввела санкции против России.