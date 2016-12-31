валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко
Константин Елисеев, заместитель главы Администрации украинского президента, рассказал о темах телефонного разговора между главой Украины Петром Порошенко и будущим президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Елисеев отметил, что Дональда Трампа очень удивил английский Петра Порошенко, и миллиардер заявил, что у украинского президента великолепные знания языка. «Таким образом, можно уже говорить о том, что у двух президентов нашелся общий язык», пошутил заместитель главы. По его словам, этот телефонный разговор еще раз доказал, что новая администрация Соединенных Штатов готова выстраивать диалог с Украиной. «Пока не хочу делать какие-то далеко идущие выводы. Однако, мне кажется, что следующие шаги Порошенко и Трампа только закрепят тенденцию двустороннего диалога», добавил Елисеев.

Напомним, что накануне заместитель главы Администрации рассказал, что Киев уважает выбор граждан США, и Украина также надеется, что новая администрация Соединенных Штатов оставит украинский вопрос среди приоритетных. Украинские власти приложат все усилия, чтобы США на данном этапе получали всю необходимую информацию об Украине.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну
Важное за сутки
30 дек 2016
25449

Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook спрогнозировал шаги и решения избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины.

30 дек 2016
9004

В Киеве впервые публично назвали единственную страну, которая препятствует получению «безвиза» для Украины, – Портников

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что украинская власть впервые публично признала, что затягивание с предоставлением

Последние новости

Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

Геращенко: щотижня засуджені за сепаратизм виходять по «закону Савченко»

Блогер: Путін показав банальну слабкість

Китай полностью запретит торговлю слоновой костью к концу 2017 года

Дипломат пояснив чому «план Пінчука» не спрацює

Авария на угольной шахте в Индии - есть пострадавшие

Стало відомо як минула зустріч Порошенка з американськими сенаторами

Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным

Манн: что изменится в мире после 20 января?

Блогер пояснив чому в анонсованих Савченко переговорів немає жодних шансів

Власти США отобрали у России роскошную недвижимость в Мэриленде и Нью-Йорке

Власти Украины сидят на пороховой бочке, - политолог

Блогер: світовий рейтинг валют віддав російському рублю місце біля останнього рядка

Блогер: російських спецслужбовців опустили до рівня звичайних злочинців

Все закінчилось пшиком - блогер висміяв кволу російську реакцію на американські санкції

Турция будет финансировать ВСУ на протяжении ближайших 5 лет

Блогер: у Рогозіна сталась обмовка «по Фрейду»

Убийца полицейских в Днепре подлежит суду, - экспертиза

Черговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок

Манн: поступок польского князя, достойный уважения

 Новости за день