Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

Константин Елисеев, заместитель главы Администрации украинского президента, рассказал о темах телефонного разговора между главой Украины Петром Порошенко и будущим президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Елисеев отметил, что Дональда Трампа очень удивил английский Петра Порошенко, и миллиардер заявил, что у украинского президента великолепные знания языка. «Таким образом, можно уже говорить о том, что у двух президентов нашелся общий язык», пошутил заместитель главы. По его словам, этот телефонный разговор еще раз доказал, что новая администрация Соединенных Штатов готова выстраивать диалог с Украиной. «Пока не хочу делать какие-то далеко идущие выводы. Однако, мне кажется, что следующие шаги Порошенко и Трампа только закрепят тенденцию двустороннего диалога», добавил Елисеев.
Напомним, что накануне заместитель главы Администрации рассказал, что Киев уважает выбор граждан США, и Украина также надеется, что новая администрация Соединенных Штатов оставит украинский вопрос среди приоритетных. Украинские власти приложат все усилия, чтобы США на данном этапе получали всю необходимую информацию об Украине.