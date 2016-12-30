Власти Украины сидят на пороховой бочке, - политолог

После Нового года может «взорваться пороховая бочка», в которой хранятся материалы народного депутата Украины Александра Онищенко, с доказательствами коррупции чиновников Украинского государства. Такое мнение высказал политолог Сергей Гайдай в статье на сайте «Газета.ua».
Как информирует replyua.net, специалист отметил: «Полагаю, власти Украинского государства сидят на бомбе. Уже скоро, буквально в 2017 году будет заметна иностранная позиция на все это… Новая администрация президента США покажет свою реакцию уже в феврале, что может стать толчком для внеочередных парламентских выборов и, вероятно, даже президентских. Такие выборы могут наделать много шума».
Политолог подчеркнул, что эти события ему напоминают ситуацию с Павлом Лазаренко. Политолог уверенно заявил: «Тогда дело имело корни в его помощнике, начавшем сотрудничество с американскими правоохранителями. В результате Лазаренко получил тюремный срок. Не могу сказать, будет ли аналогичная ситуация с Петром Порошенко, однако с уверенностью могу заявить, что огромные проблемы с поддержкой Запада в этом случае будут гарантированы». Напоследок Сергей Гайдай подчеркнул, что не исключено, что компромат нардепа Онищенко не имеет твердого основания, и уже после нового года он может развеяться.