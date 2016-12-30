Турция будет финансировать ВСУ на протяжении ближайших 5 лет

Договоренность, которая предусматривает собой пособничество в оборонно-финансовой отрасли, а также предоставление денег для нужд Вооруженных сил Украины подписали между собой в пятницу, 30 декабря министры Турции и Украинского государства. Как информирует replyua.net, информация об этом приводится в сообщении отдела по связям с общественностью украинского посольства в Турции.
Стороны поставили свои подписи под соглашением в столице Турции Анкаре. Андрей Сибига являлся представителем Украинского государства в ходе подписания соглашения, а Исмаил Демир из Министерства обороны подписывал документ с турецкой стороны. В соответствии с текстом договоренности, на протяжении ближайших пяти лет Турция ежегодно будет инвестировать в украинскую армию три миллиона и сто тысяч «зеленых». За все эти деньги будут приобретаться турецкие товары военного, а также двойного назначения для нужд украинских военнослужащих.
Насколько известно, Турция и Украина имеют совместный план по обоюдному конструированию танков, беспилотников, а также ракет, запланированный на будущее. А вот Александр Турчинов, в свою очередь, заявлял, что турецкая сторона имеет желание наладить с Украинским государством сотрудничество в сфере оборонки.