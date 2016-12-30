Убийца полицейских в Днепре подлежит суду, - экспертиза

Злоумышленник, лишивший жизни двух сотрудников Национальной полиции, которые несли службу в Днепре, по итогам осуществленного исследования был признан адекватным, о чем информирует Юрий Черкашин, занимающий пост заместителя прокурора региона, пишет издание «Тиждень».
Как информирует replyua.net, правоохранитель сообщил: «В ходе проведения следственных действий по факту вышеуказанного преступления в Днепре более чем полторы сотни человек были допрошены. Кроме того были проведены 44 судмедэкспертизы. Сейчас было завершено исследование судебно-психиатрического направления над главным фигурантом преступления. Результаты экспертизы показали, что обвиняемый подлежит осуждению».
Примечательно, что задержанный правоохранительными органами Александр Пугачев имеет обвинение не только в лишении жизни сотрудников Нацполиции, но также он мог убить и водителя маршрутки. Прокурор и следователь имеют мнение, что вина обвиняемого доказана в полной мере. Более того, очевидцы, материалы, снятые на видеорегистратор погибших сотрудников полиции, камер наблюдения и выводы экспертиз также свидетельствуют о вине Пугачева. Помимо прочего в ходе следствия было доказано, что ранения задержанному были нанесены из огнестрельного оружия погибшего полицейского.