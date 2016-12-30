Кравчук дав невтішний прогноз для "російського" Криму

У складі Російської Федерації Крим не зможе досягти того розвитку, який він досяг у складі України. Про це заявив перший президент України Леонід Кравчук, інформує replyua.net.
Він наголосив, що Росія використовує окупований Крим лише у власних корисливих цілях, а майбутнє півострова її ніяк не цікавить. «Без України кримськотатарському народу нічого не світить. Росія не зможе забезпечити розвиток окупованому півострову», - зазначив екс-президент. «Це моя думка. Вона може бути суб’єктивною. Але володіючи тим досвідом, який я здобув на посту президента, можу з впевненістю заявити, що без України Крим не виживе. Ми зараз спостерігаємо, як Кремль не може вибрати, що робити з півостровом: чи перетворити його на військову базу, чи розвивати туризм. А розвитку з Україною у Москві відкидають, хоча Крим пов'язаний з Києвом світлом та водопостачанням», - пояснив він.
На думку Кравчука, Росія ніколи не зможе перетворити Крим у гідну туристичну зону, де буде зручно та комфортно відпочивати гостям з усього світу. «Для цього потрібно багато інвестувати. Росія і Путін до цього не готові», - зауважив він. Зі слів Кравчука випливає, що єдиним розумним рішенням для Росії, яка не може справиться з новою територією, буде безкомпромісне та безумовне повернення Криму до України.