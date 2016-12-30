Матіос прокоментував свої слова щодо втрат в зоні АТО

Головний військовий прокурор Матіос Анатолій прокоментував свої слова щодо втрат у вигляді 8 військовослужбовців: мав на увазі втрати за минулу добу, 29-го грудня. Про це він також написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«Підтверджую: за минулу добу в зоні проведення АТО було зафіксовано трьох поранених в результаті бойових дій. Крім того 5 втрат не бойового характеру: одне самогубство та 4 загиблих в результаті необережного поводження з бойовою гранатою РГД-5», - зазначив голова військової прокуратури. В той самий час він висловив обурення на адресу кореспондентів, які ганяються за «смаженою сенсацією». Як повідомлялося раніше, у своєму попередньому пості на сторінці у Фейсбуці Матіос заявив, що «нині» на фронті втрати склали 8 військовослужбовців Збройних сил України. У свою чергу речник Міністерства оборони України з питань АТО заперечив таку інформацію. Як відомо, за минулі дві доби втрати в лавах ЗСУ в результаті бойових дій склали 1 загиблого та 3 поранених. 28-го грудня, як повідомляв представник Міноборони, на Донецькому напрямку диверсійно-розвідувальна група противника намагалася прорвати оборону, в результаті чого і було вбито одного нашого солдата.