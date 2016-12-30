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Президент отменил сбор в ПФ при покупке инвалюты

Президент отменил сбор в ПФ при покупке инвалюты
Украинский лидер аннулировал необходимость уплаты физическими лицами пенсионного сбора при покупке иностранной валюты в размере двух процентов, о чем сообщает ВВС Украина.

Таким образом, как информирует replyua.net, проекты закона №5132 и №5368, вносящие изменения в Налоговый кодекс, депутаты украинского парламента приняли еще 21 декабря перед голосованием за государственный бюджет на 2017 год. Петр Порошенко вернул уже подписанный им закон в Раду сегодня, 30 декабря 2016 года. Отмечается, что принятый документ содержит в себе множество новшеств, касающихся налоговой системы Украинского государства. Сообщается также, что кроме отмены двух процентов пенсионного сбора при покупке валюты, изменения в законодательстве предусматривают собой повышение акцизов на сигареты, слабоалкоголку, сидр и пиво, алкогольные наптки, а также коньяк на 40, 12, 20 и 17 процентов соответственно.

Примечательно, что среди изменений также числится и увеличение размера с 40 до 80 евро суточных для командировок за границу, которые не требуют документального подтверждения и не облагаются налогом. Стоит также отметить, что отныне подтверждающим загранкомандировку фактом будет не только штамп в паспорте об оставлении страны, но и целый ряд других бумаг.
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