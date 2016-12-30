Після чого в Україні знизиться ціна на газ?

Ціна на газ для населення та підприємств знизиться у випадку, якщо у Стокгольмському арбітражу перемогу отримає «Нафтогаз» над російським «Газпромом». Про це у п’ятницю, 30-го грудня, заявив керівник НАК «Нафтогаз України» Коболєв Андрій, передає replyua.net.
«Якщо ми зможемо довести свою правоту в рамках купівлі-продажу природного газу, то це буде означати, що тарифи на газ будуть знижені до справедливої ціни. Для населення, яке наразі опалює свої домівки саме газом це буде означати значне полегшення і велику економію для сімейного бюджету», - зазначив він, наголосивши, що це буде стосуватися кожного, хто проживає або займається діяльністю в Україні. Водночас Коболєв зауважив, що держава зможе повернути собі гроші, які вона недоотримала від транзиту газу у 2015 році. Також, за словами керівника «Нафтогазу», буде завершено процес виведення з-під управління компанії оператора газотранспортної системи.
Варто згадати, що кінцеве рішення Стокгольмського арбітражу щодо справи між «Нафтогазом» та «Газпромом» має бути прийнято наприкінці березня наступного року. Українська та російська компанії судяться ще з липня 2014 року. Після того, як рішення буде прийнято, кожна з двох сторін зможе оскаржити його в апеляційному суді.