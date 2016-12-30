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В зоні АТО втрати: 8 військових - Матіос

В зоні АТО втрати: 8 військових - Матіос
Керівник військової прокуратури Анатолій Матіос розповів, що сьогодні, 30-го грудня, сили антитерористичної операції втратили 8 військовослужбовців. Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.

«Наразі на фронті ми маємо значні втрати – 8 військовослужбовців», - написав військовий прокурор. В той самий час він зазначив, що силами правоохоронних органів у Одесі було затримано заступника керівника Південного територіального квартирного управління Міністерства оборони за незаконне збагачення у вигляді отримання хабара у розмірі 350 тисяч гривень. Наразі кореспонденти видання «УП» звернулися за коментарем з цього приводу до самого Матіоса та прес-офіцера Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника. Проте наразі відповіді ще не отримали. Раніше повідомлялося, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув. Також є версія, що сторінку Матіоса було зламано зловмисниками, і інформація являється пропагандистською. Також повідомлялося, що 28-го грудня бойовики спробували прорвати оборону на Донеччині, в результаті чого загинув один наш захисник.
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