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Ще одному русо-пропагандисту заборонили їхати до України

Ще одному русо-пропагандисту заборонили їхати до України
Служба безпеки України 29-го грудня заборонила в’їзд на територію держави російському актору Яну Цапкіну, котрий виконав головну роль в новорічному «вогнику» на телеканалі «Інтер». Про це у своєму Фейсбуці розповів керівник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Артеменко Юрій, додавши відповідний документ СБУ, передає replyua.net.

Перед цим Цапкін «прославився», зігравши роль бойовика з Донбасу з позивним «Майор» у одному з пропагандистських фільмів під назвою «Воєнний кореспондент». Фільм показували на російському телеканалі НТВ. «З урахуванням вищезазначених фактів, від 29-го грудня 2016 року громадянину Російської Федерації Цапкіну Я. Ю. заборонено в’їздити на територію суверенної держави України на п’ять років. Також до відома було поставлено і Міністерство культури України для внесення Цапкіна в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», - зазначається у розпорядженні Служби безпеки.

«Якщо дійсно Ян Цапкін буде брати участь у новорічному вогнику та каналі «Інтер», то сподіваюсь, що керівництво зверне увагу на інформацію від СБУ та завчасно подбає про свій ефір», - додав від себе Артеменко. Таким чином Цапкіну заборонено перебувати на території України до 2022 року.
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