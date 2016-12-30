Янукович прокоментував 15 мільйонів у його банку

Син колишнього президента України Олександр Янукович відхрестився від фізичних осіб, з рахунків яких Печерським районним судом Києва було знято арешти. Про це йдеться у коментарі прес-секретаря Януковича молодшого Керасіра Юрія, передає replyua.net.
«Олександр Янукович не володів жодною інформацією щодо позовних претензій окремих вкладників ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». Також він не був поставлений до відома щодо винесених судових рішень з цього приводу, про які йде мова», - розповів він. «Це всього лише особиста ініціатива вкладників боротися за свої кошти, які були незаконно захоплені нинішнім українським режимом», - додав представник Януковича.
В той самий час Керасір наголосив, що наразі у Європейському суді з прав людини знаходиться позов Януковича як власника банку «ВБР», у якому він оскаржує рішення української влади щодо захоплення банку. «Також у своєму позові Олександр Вікторович просить суд визнати законним відшкодування українською владою збитків за втрачені акції у повному обсязі від їхньої вартості», - сказав він. Як відомо, ще у 2014 році Національний банк створив тимчасову комісію, яка займалася ліквідацією ПАТ «ВРБ». Це було вчинено на підставі санкцій Євросоюзу проти вищезазначеного банку.