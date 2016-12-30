Порошенко ухвалив зміни до Податкового кодексу

Президент України Петро Порошенко ухвалив закон щодо внесення змін до Податкового кодексу стосовно покращення інвестиційного клімату в Україні. Про це у п’ятницю, 30-го грудня, повідомляє прес-центр Адміністрації президента, передає replyua.net.
«Після прийняття даного закону податкові органи на районних рівнях перестануть бути перевіряючими та контрольними і стануть консультативними. Це надзвичайно важливо. Саме такою має бути податкова інспекція у європейській країні. Податкова не повинна тиснути та заважати вести бізнес. Навпаки, податкова має сприяти, підприємець має туди звертатись за допомогою. Більше не буде гри в маски… Більше не буде корупції у податковій гілці», - зазначив Порошенко.
В той самий час глава держави наголосив, що швидка імплементація даного закону значною мірою покращить загальний інвестиційний клімат в державі. Також президент зауважив, що контролюючі функції податкової системи будуть залишатися на регіональному рівні. «Завдяки цьому буде підвищуватися рівень компетентності та професіоналізму, значно скоротиться кількість перевірок підприємств від податкових органів», - переконаний президент Петро Порошенко.