валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Порошенко ухвалив зміни до Податкового кодексу

Порошенко ухвалив зміни до Податкового кодексу
Президент України Петро Порошенко ухвалив закон щодо внесення змін до Податкового кодексу стосовно покращення інвестиційного клімату в Україні. Про це у п’ятницю, 30-го грудня, повідомляє прес-центр Адміністрації президента, передає replyua.net.

«Після прийняття даного закону податкові органи на районних рівнях перестануть бути перевіряючими та контрольними і стануть консультативними. Це надзвичайно важливо. Саме такою має бути податкова інспекція у європейській країні. Податкова не повинна тиснути та заважати вести бізнес. Навпаки, податкова має сприяти, підприємець має туди звертатись за допомогою. Більше не буде гри в маски… Більше не буде корупції у податковій гілці», - зазначив Порошенко.

В той самий час глава держави наголосив, що швидка імплементація даного закону значною мірою покращить загальний інвестиційний клімат в державі. Також президент зауважив, що контролюючі функції податкової системи будуть залишатися на регіональному рівні. «Завдяки цьому буде підвищуватися рівень компетентності та професіоналізму, значно скоротиться кількість перевірок підприємств від податкових органів», - переконаний президент Петро Порошенко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно
Важное за сутки
29 дек 2016
8593

Украинский ученый и его жена получили российские паспорта от Рогозина

Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ, сегодня вручил российские паспорта Игорю Гашененко, известному украинскому ученому, и его жене Людмиле, информирует replyua.net со ссылкой на российские источники.

29 дек 2016
8587

Путин выводит войска из Сирии

Российский глава Путин согласился с доводами Министерства обороны РФ, и в скором времени из Сирии будет выведена часть российских войск. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, сегодня

Последние новости

Порошенко ухвалив зміни до Податкового кодексу

Перед Новым годом в Украину придет похолодание

Цимбалюк: Трамп сохранит все «российское» наследие Обамы

Эксперты рассказали, насколько возможно вторжение России в Украину через Беларусь

«Укрзализныця» вводит рекордное количество поездов в новогодние каникулы

В Белом доме подтвердили возможность отмены Трампом санкций против России

Невзоров: основные принципы православия россиянам неизвестны

В Администрации Порошенко заметили прогресс в минских соглашениях

Обама загоняет Трампа в угол, больше этому человеку никто не симпатизирует, - советник Трампа

Трамп назвал главные задачи и планы на посту президента США

Новости из США не привели к снижению цен на нефть

Российские дипломаты примут ответные жесткие меры в отношении США

Журналист: Подарок Вашингтону от Москвы на Новый год явно удался

Ганапольский: из-за Ту-154 Путин разобщает российское общество

Эксперт: Давайте поблагодарим тех нардепов, которые в очередной раз проваливают закон о спецконфискации

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Савченко о встрече с главарями "ЛДНР"в Киеве

Эксперт: главные ошибки и провалы Кремля в 2016 году

Путин получил пощечину от Лукашенко – эксперт

Савченко готовится встречать главарей «ЛДНР» в Киеве

Пономарь: День санкций уже наступил

 Новости за день