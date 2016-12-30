Эксперты рассказали, насколько возможно вторжение России в Украину через Беларусь

Журналист «Апострофа» Вадим Довнар в своей статье, в которой он размышляет над вероятностью вторжения российских войск в Украину через Беларусь, пишет, что за последнее время отношения между Москвой и Минском заметно охладели, передает replyua.net. В свою очередь, по словам политического обозревателя Павлюка Быковского, для Киева весьма малоприятной неожиданностью может стать план Москвы разместить в Беларуси свою военную базу, и об этом, кстати, разговоры ходят еще с прошлого года. Быковский отмечает, что предполагать, сколько еще белорусский лидер сможет отказывать в данном вопросе, достаточно непросто.
Еще один журналист Сергей Каралевич уверен, что белорусский президент Александр Лукашенко вряд ли согласится на то, чтобы российские военные совершили нападение на Украину из своей страны, так как ему понравилось играть роль мирителя сторон конфликта. «В данном случае для Лукашенко больше выгоды принесла бы роль миротворца, а не создателя конфликтных ситуаций», - отметил журналист, вспомнив ситуацию, когда произошел инцидент с возвращением в украинскую столицу воздушного судна «Белавиа».