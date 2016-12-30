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Савченко готовится встречать главарей «ЛДНР» в Киеве

Савченко готовится встречать главарей «ЛДНР» в Киеве
Недавно вышедшая из состава политической силы «Батьківщина» народный избранник Надежда Савченко объявила о своих новых планах осуществить встречи с главарями террористических «ЛДНР» Игорем Плотницким и Александром Захарченко и имеет расчет провести одни из таких переговоров в столице Украины. Такое мнение депутат выразила в эфире ток-шоу «Шустер Live».

Как информирует replyua.net, парламентарий отметила, что в переговорах длительного по времени характера и на постоянной основе она необходимости не видит. Однако при этом Савченко подчеркнула, что во время общения, которое у нее было с главарями псевдореспублик в прошлые разы, была обсуждена возможность последующих возможных переговоров. В это же время Савченко заявила: «Полагаю, что так как мы находимся в Украине, то нам не нужно встречаться через седьмой, двенадцатый или двухсотый километр. И, к примеру, в следующий раз мы можем провести встречу в Донецке или же Луганске, но затем и в Киеве. И я делаю заявку на проведение очередных переговоров».

Напомним, немного ранее лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко после встречи Савченко с «руководителями» оккупированных земель Донбасса, заявила, что политика не стоит связывать с ее политсилой, так как она обнародовала свои планы об открытии отдельной политической силы.
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