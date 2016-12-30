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Через два-три года в Украине могут появиться платные дороги

Через два-три года в Украине могут появиться платные дороги
В интервью изданию Цензор Владимир Омелян заявил о том, что платные дороги в Украине могут появиться уже через два-три года, и в настоящее время Министерство инфраструктуры продолжает переговоры с инвесторами, которые займутся строительством экспериментальных участков платных трасс, сообщает replyua.net.

По словам министра инфраструктуры, уже были проведены переговоры с представителями двух иностранных компаний, и они теоретически готовы к строительству платных трасс в нашей стране, однако неизвестно, как пойдет это строительство в Украине. «Мы думаем брать лишь небольшие участки дороги, примерно несколько десятков километров. Это будет только экспериментом. В следующем году мы готовы начать работу с западными компаниями», подчеркнул Омелян.

Также министр отметил, что строительство может начаться приблизительно через год, а платные участки дорог будут сданы в эксплуатацию не раньше, чем через два года. «Также мы продолжаем работать над концессионным законодательством, и закон могут принять уже этой весной. Планировалось сделать это в декабре, но мы немного не успели», заявил Омелян.
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