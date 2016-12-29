Чистки в Кабмине: правительство лишилось сразу двух чиновников

С занимаемой должности зампредседателя Министерства энергетики и угольной промышленности – главы аппарата украинское правительство уволило Дмитрия Лабоженко, о чем сообщает «Интерфакс-Украина». При этом отмечается, что Дмитрий Лабоженко был уволен в соответствии с распоряжением №1027 от 28 декабря. Причиной тому стало то, что его должность попала под сокращение.
Как информирует replyua.net, в Кабинете министров, кроме увольнения в Минэнергоугля, своей должности в правительстве также лишился и замещающий председатель Министерства экологии и природных ресурсов – руководитель аппарата Виктор Вакараш. Чиновник был уволен в соответствии с распоряжением Кабмина №1019 от 28 декабря текущего года. В этом случае увольнение произошло из-за перехода Вакараша на иное место работы.
Ранее уже сообщалось, что неделю назад, 21 декабря украинский лидер Петр Порошенко своей подписью уволил с занимаемых должностей посла Украинского государства в Македонии и аналогичной должности в Греции Юрия Гончарука и Владимира Шкурова соответственно. А еще ранее сообщалось, что на должность государственного секретаря Минэнергоугля был выбран коммерческий директор ООО ВКФ «Алмакс» Максим Немчинов.