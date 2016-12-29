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У Турчинова приняли меры по информационной безопасности

У Турчинова приняли меры по информационной безопасности
В отделе по связям с общественностью Мининформполитики Украины заявили, что сегодня, 29 декабря 2016 года СНБО, секретарем которого является Александр Турчинов, утвердил теорию информационной безопасности государства.

Как информирует replyua.net, глава министерства Юрий Стець заявил: «Доктрина является нашим политическим видением, которое направлено на обеспечение нацбезопасности Украинского государства в информационной отрасли». В том числе, документ определяет нацинтересы в отрасли информации, намерения, задания, взгляды, преимущества, а также конструкции создания и применения информполитики нашего государства.

Примечательно, что в принятой Доктрине названы некоторые приоритетные направления. Одним из них является предоставление возможности полного покрытия украинской территории цифровым вещанием, в первую очередь приграничных и земель, находящихся под временной оккупацией. Также это формирование и возможность прогрессирования структур, которые отвечают за информационно-психологическую безопасность. Кроме того это усовершенствование и оборона технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности страны.


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