В СНБО сообщили о введении новых санкций против России

Во время состоявшегося сегодня заседания СНБО было приято решение, согласно которому по отношению к физическим и юридическим лицам страны-агрессора России водятся новые санкции, передает replyua.net. В пресс-службе ведомства отмечается, что причиной соответствующего решения стала непрекращающаяся агрессивная политика Владимира Путина по отношению к Украине. Кроме всего прочего, санкции вводятся против лиц, избрание которых в Госдуму РФ по итогам так называемых выборов, которые были проведены в аннексированном Крыму и в Севастополе. Под ограничения попадут члены так называемых избирательных комиссий, украинских компаний на полуострове, прошедших перерегистрацию согласно украинским законам. СНБО ввел санкции против высокопоставленных лиц правоохранительных органов и судов РФ, имеющих непосредственное отношение к противозаконному удерживанию в России граждан Украины.
Обновленные ограничения СНБО введены против бывших высокопоставленных украинских чиновников, которые находятся в розыске, скрываются за пределами Украины и причастных к финансированию террористов и гибридной войны Москвы против Киева.