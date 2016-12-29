Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию

Приговоренный к 22 с половиной годам лишения свободы в Российской Федерации политический заключенный из Украины Николай Карпюк по настоящее время не был переправлен по этапу в колонию города Владимир, где он должен отбывать назначенную ему меру наказания. Такую информацию в своем аккаунте в «Фейсбук» обнародовал Илья Новиков, являющийся правозащитником украинца.
Как информирует replyua.net, правозащитник напомнил информацию о том, что отправка по этапу Карпюка стартовала еще в начале декабря, 5 числа, когда подписью было утверждено заявление о переводе Карпюка из колонии в столице Чечни в управление федеральной службы исполнения наказаний в городе Владимире. При этом в своем сообщении правозащитник подчеркнул, что 26 декабря его подзащитный, украинец Николай Карпюк был отправлен в город Владимир из Ижевска, однако он еще не был доставлен до места отбывания наказания. Новиков, в свою очередь, отправившись в исправительное учреждение, смог лично переубедиться в этом. Защитник подчеркнул: «Только не нужно мне задавать вопрос, по каким причинам его переправляют через Удмуртию из Грозного в город Владимир».
Помимо всего прочего правозащитник отметил: «Все это может означать то, что до конца праздничных выходных в Российской Федерации, то есть, еще по минимуму четырнадцать дней мы не будем осведомлены, где находится мой подзащитный Карпюк и как он себя чувствует».