валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию

Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию
Приговоренный к 22 с половиной годам лишения свободы в Российской Федерации политический заключенный из Украины Николай Карпюк по настоящее время не был переправлен по этапу в колонию города Владимир, где он должен отбывать назначенную ему меру наказания. Такую информацию в своем аккаунте в «Фейсбук» обнародовал Илья Новиков, являющийся правозащитником украинца.

Как информирует replyua.net, правозащитник напомнил информацию о том, что отправка по этапу Карпюка стартовала еще в начале декабря, 5 числа, когда подписью было утверждено заявление о переводе Карпюка из колонии в столице Чечни в управление федеральной службы исполнения наказаний в городе Владимире. При этом в своем сообщении правозащитник подчеркнул, что 26 декабря его подзащитный, украинец Николай Карпюк был отправлен в город Владимир из Ижевска, однако он еще не был доставлен до места отбывания наказания. Новиков, в свою очередь, отправившись в исправительное учреждение, смог лично переубедиться в этом. Защитник подчеркнул: «Только не нужно мне задавать вопрос, по каким причинам его переправляют через Удмуртию из Грозного в город Владимир».

Помимо всего прочего правозащитник отметил: «Все это может означать то, что до конца праздничных выходных в Российской Федерации, то есть, еще по минимуму четырнадцать дней мы не будем осведомлены, где находится мой подзащитный Карпюк и как он себя чувствует».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
28 дек 2016
20344

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

29 дек 2016
11652

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

Последние новости

Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию

Аваков "вижав" у Mitsubishi знижку на автомобілі для поліції

Бойовики підняли бунт проти командирів - українська розвідка

Посол США похвалила Україну

Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича

Исследователи сумели сформировать карту гроз

Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года

РФ за 2016 год получила более 200 обращений от Украины, - МИД

Прокуратура вручила підозру ще одному ватажку "ЛНР"

Больше 10 миллионов украинцев работают неофициально

Столичний бізнесмен хотів вбити конкурента

Путин выводит войска из Сирии

Як нардеп відібрав у дітей диво Нового року

Власти Польши призвали украинцев не проводить мероприятия в честь 75-летия УПА

Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе

Чому українці не сумують за авіакатастрофою російського ТУ-154

Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика

Нова свідомість чи нова техніка: чого більше потребує українська армія

Предупреждение: вместо красной икры в Украине реализуют подделку

Розенко охарактеризував Держбюджет - 2017

 Новости за день