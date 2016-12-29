Аваков "вижав" у Mitsubishi знижку на автомобілі для поліції

Компанія Mitsubishi Motors погодилася знизити вартість на автомобілі моделі Outlander PHEV для Національної поліції України в розмірі до 14 процентів від початкової вартості проекту. Про це у четвер у своєму Фейсбуці розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує replyua.net.
«Керівник корпорації Mitsubishi Motors Осамі Месуко зголосився прийняти до уваги мої слова щодо можливості зниження ціни за автомобілі Mitsubishi Outlander для потреб української поліції у зв’язку з особливою ситуацією в державі. Він виловив свою готовність надати хорошу знижку», - заявив він. За словами Авакова, центр обслуговування підрозділів Нацполіції отримав офіційного листа від представника Mitsubishi в Україні стосовно прийнятого рішення надати українській поліції знижку на закупівлю автомобілів однойменної марки у розмірі 14% від початкової вартості проекту.
В той самий час міністр зазначив, що остаточна ціна на автомобілі буде узгоджена після погодження змін до договору нових кількісних показників у визначеному порядку Міністерства екології. «Наразі ми отримали чудову знижку від наших закордонних партнерів. Це зекономить Україні значну суму коштів», - наголосив він.