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Посол США похвалила Україну

Посол США похвалила Україну
На сьогоднішній день в українській владі значно підвищився рівень володіння та застосування української мови. Про це під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком заявила посол США Марі Йованович, передає replyua.net.

За словами представника Сполучених Штатів в Україні, проект з вивчення англійської мови виправдав себе серед дітей та молоді. Крім того спостерігається значне підвищення рівня володіння англійською мовою серед викладачів маленьких містечок та сіл. В той самий час президент Порошенко зазначив, що в українських школах перебувало близько 120 волонтерів з 40-ка країн світу, які допомагали з вивченням «інглішу». Також були відкриті літні англомовні табори «GoCamp», де перебували близько 200 тисяч дітей з усієї України.

Загалом, за словами глави держави, розраховується, що до 2020 року в даній програмі навчання прийме участь понад 1.5 мільйона українських дітей. В той самий час Порошенко наголосив, що дуже важливо було те, що вивчати та покращувати рівень володіння англійської мови змогли також діти з окупованих територій Донецької та Луганської областей. В той самий час народний депутат Мустафа Джемілєв виразив свої сподівання, що влітку наступного року за даною програмою вивчати іноземну мову буду 600 тисяч дітей з Донбасу.
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