Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича

Печерський районний суд Києва скасував арешти з рахунків трьох фізичних осіб на загальну суму в 15 мільйонів доларів США у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», який належить сину президента-втікача Януковичу Олександру. Про це можна дізнатися з відповідних судових рішень за минулий тиждень, інформує replyua.net.
Минулого року ці кошти були арештовані Печерський райсудом за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина Віктора Януковича. Тоді арешт було накладено також і на рахунок самого Олександра Януковича. Крім того під судове рішення потрапило 4 юридичні особи та 32 фізичні, серед яких були і працівники банку. Загальна сума арешту складала близько 2 мільярдів 750 мільйонів гривень.
19-го грудня суд скасував арешт на вкладення колишніх працівників «Всеукраїнського банку розвитку» Єсаулової Валерії та Костілова Олександра. Свої кошти вищевказані особи позичали у Яшара Ходжаєва. Наразі Національна поліція розслідує кілька кримінальних проваджень щодо цього. У судових рішеннях зазначається, що вони не підлягають апеляції. Як відомо, після втечі екс-президента Віктора Януковича «Всеукраїнський банк розвитку» знаходиться в процесі ліквідації.