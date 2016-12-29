валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича

Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича
Печерський районний суд Києва скасував арешти з рахунків трьох фізичних осіб на загальну суму в 15 мільйонів доларів США у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», який належить сину президента-втікача Януковичу Олександру. Про це можна дізнатися з відповідних судових рішень за минулий тиждень, інформує replyua.net.

Минулого року ці кошти були арештовані Печерський райсудом за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина Віктора Януковича. Тоді арешт було накладено також і на рахунок самого Олександра Януковича. Крім того під судове рішення потрапило 4 юридичні особи та 32 фізичні, серед яких були і працівники банку. Загальна сума арешту складала близько 2 мільярдів 750 мільйонів гривень.

19-го грудня суд скасував арешт на вкладення колишніх працівників «Всеукраїнського банку розвитку» Єсаулової Валерії та Костілова Олександра. Свої кошти вищевказані особи позичали у Яшара Ходжаєва. Наразі Національна поліція розслідує кілька кримінальних проваджень щодо цього. У судових рішеннях зазначається, що вони не підлягають апеляції. Як відомо, після втечі екс-президента Віктора Януковича «Всеукраїнський банк розвитку» знаходиться в процесі ліквідації.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
28 дек 2016
20344

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

29 дек 2016
11652

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

Последние новости

Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию

Аваков "вижав" у Mitsubishi знижку на автомобілі для поліції

Бойовики підняли бунт проти командирів - українська розвідка

Посол США похвалила Україну

Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича

Исследователи сумели сформировать карту гроз

Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года

РФ за 2016 год получила более 200 обращений от Украины, - МИД

Прокуратура вручила підозру ще одному ватажку "ЛНР"

Больше 10 миллионов украинцев работают неофициально

Столичний бізнесмен хотів вбити конкурента

Путин выводит войска из Сирии

Як нардеп відібрав у дітей диво Нового року

Власти Польши призвали украинцев не проводить мероприятия в честь 75-летия УПА

Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе

Чому українці не сумують за авіакатастрофою російського ТУ-154

Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика

Нова свідомість чи нова техніка: чого більше потребує українська армія

Предупреждение: вместо красной икры в Украине реализуют подделку

Розенко охарактеризував Держбюджет - 2017

 Новости за день