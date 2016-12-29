Розенко охарактеризував Держбюджет - 2017

Державний бюджет України на 2017-й рік являється одним з найбільш соціальних за останні 20 років. Про це заявив заступник прем’єр-міністра України Павло Розенко під час селекторної наради Кабінету міністрів, передає replyua.net.
Під час своєї промови Розенко назвав Держбюджет на наступний рік як «соціальний бюджет країни, яка знаходиться у стані війни». Він пояснив, що у даному документі враховано і підвищення соціальних витрат, і витрати на обороноспроможність України. «У державному бюджеті на 2017 рік враховано значні витрати на обороноздатність нашої держави. Крім того ми спостерігаємо, як влада переходить до нової політики – політики підвищення соціальних стандартів для всіх верст населення. А це саме те, чого ми чекали протягом останніх трьох років», - зазначив Розенко.
За словами міністра, Україна повноцінно змогла увійти в зону вільної торгівлі з Європейським союзом і майже повністю звільнитися від тягаря з боку східного сусіда-агресора. «Важливо те, що ми змогли отримати ще один транш від МВФ. Це доводить, що ми маємо високий рівень довіри у Західних партнерів. Можливо і повільно, але впевнено ми крокуємо до спільної мети», - наголосив віце-прем’єр.