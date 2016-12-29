У МОЗ заявили про початок обговорення Національного переліку препаратів

У Міністерстві охорони здоров’я почали обговорення переліку медичних препаратів, які будуть отримувати пацієнти на госпітальному лікуванні безкоштовно. Про це розповіла тимчасового виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час прес-конференції, передає replyua.net.
«До національного переліку лікарських засобів входять препарати та лікарські засоби, які являються життєво важливими та такими, які потребують пацієнти українських лікарень. Вони також являються частиною національної політики щодо лікарських засобів», - наголосила вона. Ліки з Національного переліку на етапі госпіталізації пацієнти будуть отримувати безкоштовно. А на етапі амбулаторного лікування – за спеціальною програмою реімбурсації.
В той самий час Супрун наголосила, що у випадку, якщо будуть залишатися кошти після закупівель ліків з Національного переліку і буде потреба у препаратах, які не потрапили до вищезазначеного списку, то вони будуть придбані. «Наразі ми починаємо громадське обговорення Національного списку лікарських засобів. Обговорення триватиме протягом 30 діб», - заявила вона. Також заступник Супрун Ілик Роман зазначив, що у старому списку 1000 найменувань препаратів, а у новому – 345.