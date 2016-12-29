Генерал рассказал о возможности применения Путиным авиации на Донбассе

В случае «разрастания» конфликта на Донбассе российский президент Владимир Путин может начать использовать авиацию. Как передает replyua.net, об этом в прямом эфире журналистам «Обозревателя» сообщил Дмитрий Уманец, являющийся генерал-лейтенантом запаса. В целом, вопрос о применении авиации во время военных действий на Донбассе эксперт назвал достаточно непростым и требующим большого внимания. «Если сейчас оборона украинской армии более или менее укреплена, то в применении авиации не все так просто», - отметил Дмитрий Уманец. При этом он добавил, что, согласно правилам, в случае исчерпания одних средств для победы над противником, вражеская сторона начинает применение других методов, что является вполне нормальным.
С учетом сложившейся ситуации, генерал заявил, что Украина должна начать укрепление, «кроме обороны сухопутных войск, свои войска противовоздушной обороны». Уманец считает необходимым создание на российской границе «поля, через которое даже беспилотник не мог бы пролететь», а также «мощную группировку зенитно-ракетных войск, которая бы предотвращала какие-либо попытки РФ стрелять по украинской территории».