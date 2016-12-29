Влад Росс сделал сенсационный прогноз по Керченскому мосту и Крыму

Украинцам нужно навсегда забыть о Крыме – он никогда не вернется в состав Украины, однако позже право на полуостров будет предъявлять Турция.
Что касается Керченского моста, то его не смогут сдать в эксплуатацию в положенные сроки, а через непродолжительное время мост будет разрушен. Как передает replyua.net, ссылаясь на Обозреватель, такой неожиданный прогноз прозвучал от астролога Влада Росса. «В Украину Крым уже никогда не вернется. Россия навсегда отжала полуостров, и с этим придется смириться. Однако некоторые провидцы предсказывали войну в Крыму в 21 веке, к примеру, Василий Немчин. У Турции даже больше шансов попытаться «захватить» Крым, нежели чем у Украины», сказал Росс. Также астролог отметил, что возведение Керченского моста может затянуться до 2020 года.
«Керченский мост долго не простоит. Его строят на самом сложном участке, где очень сильные течения. Также в этом районе высокая сейсмоактивность, так что эксплуатироваться сооружение будет непродолжительное время. В 2017 году в Керченском проливе возможны землетрясения», подчеркнул астролог.