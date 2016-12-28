Захарченко готов к очередным переговорам с Надеждой Савченко

Представляющий интересы террористической «ДНР» Александр Захарченко сделал заявление, что если очередная его встреча с нардепом Надеждой Савченко положительно повлияет на процесс по обмену военнопленными, то он не будет против таких встреч, о чем сообщает РИА «Новости».
Как информирует replyua.net, Александр Захарченко заявил: «С любым, кто сможет решить проблему процесса по обмену заложниками, мы готовы вести разговор. В столице Республики Беларусь был четко прописан вариант – «всех на всех». Украинское государство же попыталось первоначально по-максимуму своих вытащить. Проводили переговоры с Савченко. Если понадобится повторная встреча – встретимся »
Как ранее вчера сообщалось, украинская сторона, во вторник 27 декабря получила из российского плена двух женщин которые, после своего освобождения, заявили, что условия их содержания были приемлемы. Также напомним, что глава СБУ Василий Грицак сообщал, что после встречи с главарями «ЛДНР» в Минске народный депутат она рассказала о ходе переговоров с террористами. В это же время говоря о личном мнении по повод такой встречи, председатель СБУ отметил, что у него оно негативное, но запретить делать подобное народному избраннику он не может.