Луценко: Россия обладает еще одним оружием против Украины

Граждане Украины, которые незаконно были захвачены в плен, являются еще одним мощным оружием России против нашей страны. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил Юрий Луценко.
По словам генерального прокурора Украины, в настоящий момент продолжаются очень тяжелые политические переговоры, и украинские заложники, находящиеся в плену у России, стали еще одним сильным оружием Кремля против нашей страны. «Однако Украина имеет боеспособную армию, и у России потеряны шансы для наступления, и именно поэтому Кремль начнет использовать украинских заложников. Через политику мучают наших людей, и так не должно быть. Я сильно сомневаюсь, что до Кремля дойдут мои слова, но, если у нас есть хотя бы один процент, мы должны за это бороться», подчеркнул Луценко.
По его словам, обмен пленными в России и Украине не должен затрагивать политику, поскольку тема армии никак к ней не относится, - нужно освобождать пленных, а не устраивать из темы заложников новую пропаганду. Напомним, что ранее Ирина Геращенко заявила о том, что главарям боевиков предложили 228 человек в обмен на 58 украинцев, однако террористы никак не отреагировали на это заявление.