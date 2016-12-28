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За справу проти Царькова суд візьметься через місяць

За справу проти Царькова суд візьметься через місяць
Шевченківський районний суд міста Київ планує наприкінці січня наступного року почати розгляд справи проти колишнього народного депутата Україні від партії Януковича Царькова Олега. Про це можна дізнатися з відповідної судової повістки, яку було оприлюднено на сайті «Урядового кур’єра», передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що у справі суду проти екс-регіонала вказуються звинувачення за статтею 103 частини 3 та статтею 110 частини 2 Кримінального кодексу України щодо посягання на територіальну цілісність та незалежність суверенної держави України. Підготовче засідання суду має відбутися 31-го січня 2017 року на 9-ту годину ранку. У випадку, якщо Царьов не прибуде на судове засідання у визначений час, то судова колегія почне розгляд справи проти нього за спеціальним порядком – заочним судочинством.

Як повідомлялося раніше, ще на початку весни поточного року Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти Царьова, проте суд повернув його назад для доопрацювання. Колишнього депутата Верховної Ради звинувачують в тому, що в період з квітня по травень 2014 року він, будучи народним обранцем, проводив збори проросійських громадян, закликаючи їх повалити діючу конституційну владу.
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