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Ющенко: Достоєвський - український письменник (ВІДЕО)

Ющенко: Достоєвський - український письменник (ВІДЕО)
Колишній президент України Віктор Ющенко переконаний, що Федір Достоєвський – це український письменник. Таку думку він висловив під час зустрічі зі студентами Київського університету культури, передає replyua.net.

«Мені важливо донести вам суть того, хто ми є, і яку національну і світову культуру ми принесли. Важливо знати про те, скільки ми дарували світу унікальних шедеврів скульптури, живопису та поезії, починаючи ще з трипілля», - сказав третій президент України. «Ми маємо усвідомлювати, що маємо величезне культурне надбання. Адже Рєпін – це український художник, Достоєвський – український письменник, а Чайковський – український композитор. І це лише невеличка частина верхівки айсбергу», - наголосив Ющенко.

Як відомо, історики нещодавно отримали дані про те, що пращури Достоєвського по батьківській лінії мають українське коріння. Проте на даний момент підтвердження цим даним немає. Також на цю тематику існує багато суперечок між експертами в галузі культури. Наразі офіційно Достоєвський вважається саме російським, а не українським письменником. На думку фахівців, «недоцільно робити заяви на тему привласнення чужої культури». Однак дану інформацію взялися перевіряти історики.

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