В «ЛНР» совершено покушение на главаря боевиков

Сотрудники незаконной «генпрокуратуры» и правоохранительных органов непризнанной «ЛНР» начали расследовать факт совершенного покушения на одного из самых близких соратников лидера так называемой республики Игоря Плотницого, главу террористического формирования «батальон Заря» Андрея Патрушева. Как передает replyua.net, соответствующую информацию на своей странице в Facebook разместил народный депутат Дмитрий Тымчук. Он подчеркнул, что на террориста вооруженное нападение было совершено непосредственно рядом с его домом.
По информации нардепа, с самого начала совершившие нападение начали бить Патрушева. Позже, услышав его крики, из дома прибежала его сожительница Хоршева, нынче занимающая должность «исполняющей обязанности министра совета министров в «ЛНР». Совершив несколько выстрелов из огнестрельного оружия, нападавшие сбежали. В связи с полученными ранениями Патрушев был доставлен в одно из луганских медучреждений. Там врачи наложили ему десяток швов. Теперь ему предстоит дальнейшая реабилитация. Дмитрий Тымчук сообщил, что в числе совершивших нападение Патрушев увидел двух человек, ранее состоявших в «батальоне «Заря».