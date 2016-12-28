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Сладкая жизнь: сколько кг сахара можно купить на пенсию в РФ, Украине и Европе?

Сладкая жизнь: сколько кг сахара можно купить на пенсию в РФ, Украине и Европе?
Слаще всего живется пенсионерам из Соединенных Штатов, а вот украинцам, вышедшем на пенсию, выплат не хватает даже на самое необходимое. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, сейчас украинские пенсионеры получают около 72 долларов в месяц, и на эти деньги можно купить только 135 килограммов сахара.

Что касается американских пенсионеров, то их пенсия составляет около полутора тысяч долларов, и они могут себе позволить 2380 килограммов этого продукта. В Европе пенсии намного ниже, чем в США. К примеру, в Польше пенсионеры получают около 415 долларов, на которые можно купить 584 килограмма сахара, во Франции – 1050 долларов, и это около 1381 килограмма, в России сейчас минимальная пенсия составляет 210 долларов, и за эту сумму можно приобрести 322 килограмма сахара.

76 процентов семей в Украине считают себя очень бедными, при этом чуть больше половины украинцев имеют доход, который не может обеспечить даже минимальные потребности, а еще шесть процентов получают меньше прожиточного минимума. За чертой бедности в Украине находятся почти все люди преклонного возраста.
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