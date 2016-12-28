Пограничники Украины вооружились авиацией и сотней броневиков – ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы Украины нарастили число броневых автомобилей до более, чем трех сотен, а еще они начали активное использование патрульной авиацией ведомства, передает replyua.net со ссылкой на руководителя ГПСУ Виктора Назаренко. С его слов, в результате постоянно наблюдаемых угроз с восточной и южной части Украины, в ведомстве решили продолжить процесс наращивания боевой и оборонительной способности. «В настоящее время в распоряжении службы имеется свыше 330 броневых автомобилей и образцы группового оружия. Речь идет о противотанковых и противовоздушных комплексах», - отметил Назаренко.
Также он добавил, что благодаря полученной помощи от стран Запада пограничники Украины располагают более, чем ста транспортными средствами, тридцатью тепловизорами, тринадцатью системами радиолокационного контроля, различным северным оборудованием и более десятью тысячами комплектов для экипировки и снаряжения.
Со слов Назаренко, с целью поддержания технической готовности сотрудников пограничных служб в районе проведения АТО уже развернут ряд особых подразделений обеспечения.