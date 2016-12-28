Признание в РФ «госпереворота» в Украине не имеет ни одного последствия, - Минюст

Московский суд признал Революцию Достоинства в Украине «государственным переворотом», однако такое решение не будет иметь никаких последствий для Украины.
Как передает replyua.net, такое заявление прозвучало от Натальи Севостьяновой в эфире 5 канала. По словам первого заместителя министра юстиции, у этого решения не может быть юридических последствий. «В этом вопросе все очень просто для нас. Один из бывших депутатов и предателей Украины подал иск в суд России, страны, которая не имеет никаких юридических прав в этом вопросе. Суд Путина рассмотрел дело, вынес свой вердикт, и ему было указано вынести именно такое решение. Для Украины это ничего не значит, поэтому на такие суды даже реагировать не нужно. Это еще один пункт российской пропаганды, и РФ продолжает агрессивную политику уже под вывеской суда», заявила Севостьянова.
По ее мнению, давать оценку Революции Достоинства в Украине не может даже международный суд, поскольку это не в его юрисдикции. Напомним, что в Дорогомиловском суде российской столицы признали события 2014 года, происходившие в Украине, государственным переворотом. По этому делу свидетельствовали бывшие нардепы, министры и Виктор Янукович.