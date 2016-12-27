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В СНБО поставили под сомнение возможность блокады ОРДЛО

В СНБО поставили под сомнение возможность блокады ОРДЛО
Вопрос о том, можно ли, или нельзя осуществлять операцию по блокировке украинских земель Донбасса, которые в настоящее время не находятся под контролем Киева, является исключительно в компетенции главы Украинского государства Петра Порошенко, но никак не самих инициаторов и их помощников – добровольцев антитеррористической операции. Такое заявление сделал возглавляющий СНБО Украины Александр Турчинов, передает «Интерфакс».

Как информирует replyua.net, Александр Турчинов отметил: «Если президентом не будет одобрена спецоперация по блокаде временно оккупированных земель ОРДЛО, то значит, будем его блокировать. А если же украинский лидер даст свое добро на осуществление этого, то, соответственно, этого никто делать не будет. Но принимать самостоятельные решения по установке блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции не дадим, не будет этого».

Напомним, ранее Григорий Тука, занимающийся вопросами временно оккупированных украинских территорий, высказал несколько причин, по которым он не одобряет блокаду добровольцами АТО неконтролируемой Украиной части Донбасса. По его словам, во-первых, он не верит в успех такой операции, а во-вторых, он не доверяет ее инициаторам – Валентину Лихолит и Константину Гришину.
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