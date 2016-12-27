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Декоммунизация в Украине: что изменилось в стране за 2016 год

Декоммунизация в Украине: что изменилось в стране за 2016 год
На протяжении всего текущего года власти Украинского государства во время уничтожения остатков коммунизма в стране изменили названия населенных пунктов в количестве 987 единиц, а также больше, чем пятидесяти одной тысячи площадей, улиц и парков. Помимо того в Украине были снесены 2389 памятников, в число которых входят 1320, монтированных во имя Владимира Ленина. Информацию об этом сегодня, 27 декаря обнародовал Институт нацпамяти.

Как информирует replyua.net, Владимир Вятрович, возглавляющий Институт, дал свой комментарий по результатам 2016 года в этом направлении так: «В Украинском государстве уходящий год стал годом декоммунизации. Только за период, когда данный закон начал свое действие, наша страна осуществила больше, нежели за все время независимости государства. Однако по настоящее время это процесс остается незавершенным. Но главное не то, что в окружающей среде остались еще некоторые памятники руководителям тоталитарного режима, а главным является необходимость и далее распространять информацию о преступлениях во времена коммунизма и как украинцы с ним боролись».

Как известно, в Украине запрещается использование символики таких режимов, как коммунистический и национал-социалистический. Законом об их осуждении установлена обязанность изменения названий наспунктов, организаций, производственных марок, а также объектов топонимики.
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