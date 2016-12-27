Геннадій Москаль: Ужгородські собаки кращі за українських політиків!

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Голова Закарпатську ОДА на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповів, як закінчилася передноворічна історія з двома собаками, що потрапили в біду на залізниці в Ужгородському районі. Люсі (дівчинка, яку травмував поїзд) і Панда (брат Люсі, який дві доби не відходив від неї) знайшли своїх господарів – мешканців с.Тийглаш недалеко від Ужгорода.За дві доби по колії, на якій лежали поранені собаки, проїхали понад сорок поїздів! Весь цей час Панда грів своїм теплом Люсі й охороняв її. Ветеринари діагностували в собак забої, струс мозку й набряки, на щастя, обійшлося без важких травм, повідомив Геннадій Москаль.Голова ОДА подякував колективу громадської організації «Допоможи другу», яка врятувала собак, та подарував почесну нагороду – «Золотий закарпатський ведмідь». «Люди в аналогічних ситуаціях, на жаль, далеко не завжди поводяться так само достойно. А якщо говорити про політиків, то їхня поведінка буває прямо протилежною – не врятувати, а штовхнути ближнього під поїзд. Тому вірність, відданість і взаємовиручка, які показали дві собаки з Ужгородського району, мають стати прикладом для людей!», – резюмував посадовець.