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С 1 января украинцам придется выбирать «своего» врача

С 1 января украинцам придется выбирать «своего» врача
С 1 января 2017 года в Украине вступает в силу закон, согласно которому пациенты станут самостоятельно выбирать семейного доктора, передает replyua.net со ссылкой на Эспрессо.

По словам Павла Ковтонюка, заместителя министра здравоохранения, с нового года украинцы станут сами выбирать врачей, а государство будет платить докторам за каждого пациента. Ковтонюк подчеркнул, что совсем скоро будет объявлена кампания, которая позволит пациенту самостоятельно выбрать доктора, который ему нравится. «Теперь мы выбираем своего специалиста не по месту прописки – он может работать в любой поликлинике. Речь идет о врачах первичного звена. Государство, в свою очередь, будет начислять зарплату врачу за каждого пациента. Чтобы получить деньги за пациента, врач должен составит с ним договор, «приписать» его к себе, подтвердив это соглашение в электронном виде. Также данные должны быть внесены в электронный реестр», подчеркнул замминистра.

Нужно отметить, что украинцам не надо бежать в поликлинику 1 января. На подбор специалиста отведено шесть месяцев с начала года. С июля начнется подписание договоров между врачом и пациентом.
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