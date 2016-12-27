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Украина стала на сторону своих интересов, а не Израиля или Палестины, – политолог

Украина стала на сторону своих интересов, а не Израиля или Палестины, – политолог
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание свести к минимуму рабочие контакты с дипломатами из 12 стран, среди которых и Украина. Это произошло после поддержки Украины резолюции Совбеза ООН. Политолог Владимир Горбач в эфире «Громадського радио» прокомментировал реакцию Израиля на поддержку Украины резолюции Совбеза ООН.

По словам Владимира Горбача, Израиль решил показать зубы, устроив серию дипломатических демаршей, тем самым, показывая, что не согласен с позицией большинства в ООН. «Для Украины реакция правительства Израиля, политиков и, возможно, части израильского общества оказалась неожиданно резкой. Она оценивается и воспринимается в Украине, как завышена, и, как такая, что имеет признаки антиукраинской истерии», – отметил Владимир Горбач.

Политолог подчеркивает, что всем любителям критики и голословных обвинений нужно наконец-то смотреть в корень и понимать всю ответственность за голосование Украины. Вопрос в том, можно ли нарушать международное право. В Крыму Россия открыто пренебрегает международным правом. Украинская сторона одна из первых выступает за соблюдение международного права. Текст резолюции предостерегает от дальнейшего нарушения Израилем международного права. Голосуя за Резолюцию, украинская делегация не стала на сторону Палестины или на сторону Израиля, она стала на сторону своей целостности и суверенитета.
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