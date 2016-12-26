В ПФ рассказали, сколько будут получать пенсионеры в 2017 году

В Пенсионном фонде Украинского государства сделали прогноз, что к концу 2017 года пенсия для 12 миллионов и 500 тысяч украинских пенсионеров будет составлять 1732 гривны, о чем сообщает «5 канал».
Как информирует replyua.net, в эфире телепрограммы «Информационной день» возглавляющая общественный совет при Пенсионном фонде Украины Галина Третьякова заявила, что в этом году правительство Украинского государства впервые за годы своего существования утвердил политику развития ПФ. Таким образом, она сообщила: «Стратегия развития Пенсионного фонда Украины была утверждена Кабинетом министров в текущем году впервые за все время. Однако эта политика относится, в большей степени, к внутренним процедурам. К примеру, ПФ ввел фронт-офис и бэк-офис, разнес операции общения с пенсионерами и ведение пенсионного дела, а также начисления соцвыплат». При этом она пояснила: «Разводя такие коррупционные факторы можем сказать, для того чтобы в ходе верификации мы не имели отрицательного опыта».
Помимо прочего она отметила, что в следующем году в системе Пенсионного фонда ничего особенно не будет изменено. Третьякова подытожила: «Прогноз Пенсионного фонда таков, что на конец 2017 года 12 миллионов и 500 тысяч украинских пенсионеров получат пенсию в размере 1 тысячи и 732 гривен».