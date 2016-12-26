Аваков обещал ответить за присуждение «звания русофоба»

Министр внутренних дел Украины в шуточной форме прокомментировал свое третье место в рейтинге «Ста самых лютых русофобов», составленным пропагандистским телеканалом «Царьград», сообщает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков прокомментировал попадание в рейтинг. «Они хотят поссорить нас с нашим Пастором, но они Пастора нашего не знают. Это или такая оперативная комбинация, или же он меньше моего общается на русском. Вероятно, они его или не понимают, или же, демоны, боятся лишний раз связываться», пишет министр МВД. Также он в шуточной форме пообещал уже сегодня утром начать развенчивать эту «провокацию».
Напомним, что в рейтинге «Царьграда» оказались еще несколько украинцев - Василий Грицак, Антон Геращенко, Патриах Киевский Филарет, Александр Турчинов, Петр Порошенко. Также в рейтинге оказались все известные российские оппозиционеры, журналисты и политологи, выступающие против действующего режима. В списке можно найти Сашу Сотника, Андрея Пионтковского, Аркадия Бабченко и многих других известных россиян.